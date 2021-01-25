МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 375 случаев, из которых 151 - чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления спасательной службы МЧС Армении с 18 по 24 января зарегистрировано 375 случаев, из которых 151 - чрезвычайные, в том числе 53 случая пожаров, 3 обрушений, 1 камнепада, 11 попыток самоубийства, 68 ДТП, а также 112 бытовых вызовов. В результате чрезвычайных случаев пострадали 115 человек, благодаря спасательным операциям спасено 7 граждан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Всего за минувшую неделю зарегистрировано 11 смертей от происшествий.

Зарегистрировано 9 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 57 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 144 гражданам и доставили в безопасное место 669 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.