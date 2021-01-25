Глава МИД Ирана в Баку встретился с Ильхамом Алиевым и Джейхуном Байрамовым

В рамках регионального визита министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Баку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают официальные источники Азербайджана.

Глава МИД Ирана встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Подробности встреч пока не сообщаются.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 27 января посетит Ереван.

Ранее Зариф заявил, что он намерен посетить страны, которые помогут выйти из карабахского кризиса и установить мир и стабильность в регионе.