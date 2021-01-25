ГСЧС и Полиция Арцаха включены в состав одного единого органа - Министерства внутренних дел

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о внесении дополнения и изменений в Указ президента Республики Арцах “О структуре Правительства Республики Арцах” от 17 декабря 2020 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Согласно указу, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Полиция Республики Арцах включены в состав одного единого органа - Министерства внутренних дел.