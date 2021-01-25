Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

ГСЧС и Полиция Арцаха включены в состав одного единого органа - Министерства внутренних дел

ГСЧС и Полиция Арцаха включены в состав одного единого органа - Министерства внутренних дел

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о внесении дополнения и изменений в Указ президента Республики Арцах “О структуре Правительства Республики Арцах” от 17 декабря 2020 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Согласно указу, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Полиция Республики Арцах включены в состав одного единого органа - Министерства внутренних дел.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации