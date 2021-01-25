В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник в Папуа - Новой Гвинее на острове Новая Британия. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 23 км к юго-западу от города Кокопо с населением более 26 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 99 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Государство Папуа - Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.