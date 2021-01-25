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Артур Давтян возглавляет первую группу турнирной таблицы первенства по шахматам

Артур Давтян возглавляет первую группу турнирной таблицы первенства по шахматам

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна продолжаются соревнования первой группы первенства Армении среди мужчин и женщин.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат Армении. Давид Шагинян, Левон Бабуджян, Тигран Арутюнян и Мамикон Гарибян с 2 очками делят места со 2 по 5. В женском турнире лидирует Наре Аракелян, которая набрала 3 очка из 3-х возможных. Астхик Акопян, Анна Хачатрян и Арпине Григорян с 2,5 очками делят места со  2по 4.

25-го января состоятся партии 4-го тура турниров.


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