Артур Давтян возглавляет первую группу турнирной таблицы первенства по шахматам

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна продолжаются соревнования первой группы первенства Армении среди мужчин и женщин.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат Армении. Давид Шагинян, Левон Бабуджян, Тигран Арутюнян и Мамикон Гарибян с 2 очками делят места со 2 по 5. В женском турнире лидирует Наре Аракелян, которая набрала 3 очка из 3-х возможных. Астхик Акопян, Анна Хачатрян и Арпине Григорян с 2,5 очками делят места со 2по 4.

25-го января состоятся партии 4-го тура турниров.