Индонезия задержала два танкера под флагами Ирана и Панамы
13:15, 25 Январь, 2021
Власти Индонезии задержали два иностранных танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти в индонезийских территориальных водах, сообщает в понедельник издание The Jakarta Post.
Одно судно шло под флагом Ирана, второе – под флагом Панамы.
Первоначально оба танкера были замечены в минувшее воскресенье у берегов острова Калимантан. Экипажи не отвечали на запросы индонезийский стороны, передаваемые по радиосвязи, после чего их задержали,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
В Индонезии начали расследование, членов экипажа допрашивают.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен