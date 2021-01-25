Футбольная академия Эчмиадзина, которая сейчас находится в подчинении футбольного клуба “Ноа”, рядом со стадионом будет иметь свое поле с вечерним освещением.

Об этом «Арменпресс» сообщил исполнительный директор клуба “Ноа” Артур Саакян.

“ “Ноа” в течение некоторого времени была без тренера. Мы вели переговоры со многими тренерами. На тот момент мы предпочитали Дмитрия Гунько, с которым мы связались в самом начале, но переговоры затянулись. Гунько хорошо работает с молодыми игроками, в нашей команде есть талантливые молодые игроки. Конечно, ожидания от тренерского штаба очень высоки”, - сказал Саакян.

Касаясь второй части сезона, Саакян подчеркнул, что перед командой стоят серьезные задачи. “Мы постараемся в каждой игре делать все возможное, чтобы выигрывать все матчи. В ближайшие дни в Футбольной академии Эчмиадзина будет технический директор из-за рубежа. Когда он приедет в Армению, ознакомится со всем, мы начнем моделировать развитие и работу академии. Что касается инфраструктуры, строительные работы начнутся в феврале, когда позволят погодные условия. В течение следующих 5 лет в Футбольной академии Эчмиадзина планируется построить стадион с трибунами, который будет иметь всю необходимую квалификацию для проведения чемпионата. Есть планы на стадионе установить и освещение, и мы сможем тренироваться и по вечерам. Пополнения “Ной” планирует перед стартом второй части Премьер-лиги. Сейчас команда готовится к сборам за рубежом”, - сказал он.