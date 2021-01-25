Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190

В Амстердаме в связи с участием в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 задержали не менее 190 человек, сообщила полиция города.

Как писало ранее издание NL Times, полиция в столице Нидерландов и Эйндховене применила силу для разгона протестующих. Силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене применили слезоточивый газ.

Как передает телеканал NOS, после начала комендантского часа в 21.00 (23.00 мск) в десяти населенных пунктах вспыхнули беспорядки. На местах развернули спецчасти полиции. В городе Хелмонд собралось несколько десятков молодых людей, протестующие бросали в силовиков петарды и камни. В Венло неизвестные разбили витрины нескольких магазинов, и в ряде городов митингующие устроили поджоги,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.

С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно.

Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований. По итогам первой ночи полиция задержала за нарушения 25 человек и выписала более 3,6 тысячи штрафов.