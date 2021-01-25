В США при стрельбе погибли пять человек

Жертвами стрельбы в Индианаполисе в штате Индиана оказались пять человек, передает NBC News со ссылкой на местные власти.

Телеканал сообщает, что полиция обнаружила первого пострадавшего с огнестрельными ранениями около 04:00 по местному времени (12:00 мск) в северо-восточной части города. Позже недалеко нашли тела других погибших. Речь идет в том числе о беременной женщине. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка.

Мэр города Джо Хогсетт заявил, что преступление носит характер массового убийства. По его словам, стрельба принесла "ужас" в город,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В свою очередь, начальник полиции Рэндал Тейлор отметил, что сейчас устанавливается связь между жертвами. Он утверждает, что инцидент не был случайностью. Имена жертв нападения не разглашаются, мотив также пока остается неизвестен.

Полиции не удалось идентифицировать нападавшего, стрелков могло быть несколько.