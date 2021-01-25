Во Франции разработали специальную противовирусную маску для спортсменов

Министерство спорта Франции и Минздрав республики завершили проект по разработке специальной противовирусной маски для спортсменов. Об этом сообщила в воскресенье вечером радиостанция France Info.

ÇИзделие выполнено из специальной многослойной и мягкой фильтрующей ткани, вызывающей приятные ощущения при соприкосновении с лицом. В то же время форма маски несколько видоизменена с тем, чтобы она не касалась губ и не втягивалась в рот даже при интенсивном дыхании, что неизбежно происходит при попытках бегать в обычной медицинской маске,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также усовершенствовано ее крепление, чтобы она не перемещалась по лицу во время резких движений. Разработчики, неоднократно опробовавшие свою новинку, заявили, что она очень удобна, и дышать в ней легко, в отличие от всех остальных существующих моделей.

Маска успешно запатентована. Причем, как заявили разработчики, этот патент на производство будет предоставляться всем заинтересованным в ее выпуске предприятиям.