В Степанакерте будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы: ГСЧС просит не проявлять беспокойства

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха в квартале Айкаван Степанакерта и на участке Гетап проведет операции по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице ГСЧС Арцаха в Facebook.

“Государственная служба по по чрезвычайным ситуациям сообщает, что сегодня, в течение дня, в различные часы, в квартале Айкаван Степанакерта и на участке Гетап будут проведены работы по обезвреживанию неразорвавшихся и представляющих опасность боеприпасов. При звуках взрывов просим не поддаваться панике. Это работают саперы”, - говорится в сообщении ГСЧС.

С 27 сентября 2020 года по сей день саперные отряды службы ГСЧС, Фонда “Центр гуманитарного разминирования” и Неправительственного центра по разминированию “Хело Траст” ведут очистку территорий Арцаха от неразорвавшихся боеприпасов и снарядов, делая их безопаснее и предотвращая возможные угрозы.