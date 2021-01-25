В Арцахе стартовала новая жилищная программа быстро строящихся домов

В селе Овсепаван Аскеранского района Арцаха стартовала пилотная программа по строительству быстро строящихся домов. Об этом Арменпресс сообщил министр градостроительства Арцаха Арам Саркисян.

“На первом этапе планируется построить 5 деревянных частных домов легкой конструкции. Частные дома финского варианта, усовершенствованные применительно к арцахским условиям, будут иметь площадь в 80 квадратных метров с 2 спальнями, гостиной, кухней и внутренней ванной комнатой. Кроме того, они будут с прилегающей территорией площадью в 1 000 квадратных метров. На первом этапе Министерство градостроительства заказало деревянные дома разных моделей. Будет решено, какая из них соответствует климатическим условиям Арцаха и местным условиям. После выбора соответствующего вида, за три года планируется построить более 7 000 таких частных домов”, - уточнил министр градостроительства. По его словам, на сегодняшний день в Министерстве градостроительства зарегистрировано 4 300 заявлений на получение домов.

“Рассмотрено около 2 000 заявок. Кроме того, завершены и ремонтные работы около 1 200 строений. Приблизительно 800 заявителям были предоставлены соответствующие строительные материалы для самостоятельного проведения ремонта. В настоящее время строительные работы ведутся примерно на 800 строениях, пострадавших в результате войны”, - добавил Саркиян.