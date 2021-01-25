На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Мильковского района Камчатского края, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в ночь на понедельник по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 12 километров в 119 километрах от села Эссо", - говорится в публикации.

По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах края землетрясение в не ощущалось. Жертв и разрушений нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.