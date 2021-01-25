На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
11:10, 25 Январь, 2021
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Мильковского района Камчатского края, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло в ночь на понедельник по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 12 километров в 119 километрах от села Эссо", - говорится в публикации.
По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах края землетрясение в не ощущалось. Жертв и разрушений нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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