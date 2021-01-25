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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Мильковского района Камчатского края, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в ночь на понедельник по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 12 километров в 119 километрах от села Эссо", - говорится в публикации.

По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах края землетрясение в не ощущалось. Жертв и разрушений нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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