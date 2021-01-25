В Армении подтверждено 58 новых случаев COVID-19, вылечились 224 заболевших

По состоянию на 11:00 25 января в Армении подтверждено 58 новых случаев COVID-19, 224 заболевших вылечились, есть 8 летальных исходов. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни. В предыдущий день проведено 779 тестов. Всего проведено 637 544 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 166 094 случаев COVID-19, 154 932 из которых выздоровели, есть 3 047 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 362 пациента.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 753.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.