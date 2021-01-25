На территориях близ общин Айгестан и Хнацах будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы
11:02, 25 Январь, 2021
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сегодня будет обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы на территориях, прилегающих к селам Айгестан и Хнацах Аскеранского района. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице ГСЧС Арцаха в
Facebook.
“Сообщаем, что сегодня, после 11 часов, в течение всего дня планируется обезвреживание мин и других неразорвавшихся видов снарядов на территориях, прилегающих к общинам Айгестан и Хнацах Аскеранского района”, - говорится в сообщении ГСЧС.
Звуки взрывов будут слышны и в Степанакерте.
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