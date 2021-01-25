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На территориях близ общин Айгестан и Хнацах будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

На территориях близ общин Айгестан и Хнацах будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сегодня будет обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы на территориях, прилегающих к селам Айгестан и Хнацах Аскеранского района. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице ГСЧС Арцаха в

 Facebook.

“Сообщаем, что сегодня, после 11 часов, в течение всего дня планируется обезвреживание мин и других неразорвавшихся видов снарядов на территориях, прилегающих к общинам Айгестан и Хнацах Аскеранского района”, - говорится в сообщении ГСЧС.

Звуки взрывов будут слышны и в Степанакерте.


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