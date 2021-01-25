Российские миротворцы в Нагорном Карабахе периодически проводят антитеррористические учения

Российские военнослужащие, выполняющие миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, периодически проводят антитеррористические учения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

“В ходе разработки операции, объявленной по тревоге, военнослужащие миротворческой миссии провели учения по перекрытию трасс для занятия огневых позиций, а также по остановке движения”, - говорится в сообщении МО.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.