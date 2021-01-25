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Араик Арутюнян встретился с руководящим составом Мартакертского района

Араик Арутюнян встретился с руководящим составом Мартакертского района

24 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян был в Мартакерте, где встречался с руководящим составом администрации района, общин и предприятий. На встрече присутствовал и Герой Арцаха, командующий дивизией АО Карен Шакарян. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства представил послевоенную ситуацию, последовательность осуществляемых правительством шагов и отметил те приоритеты в сфере безопасности, гуманитарных и социально-экономических сферах, которые сформировали повестку действий для системы государственного управления.

Касаясь программы размещения граждан, потерявших свои дома в общинах района, президент Арутюнян призвал активизировать усилия в этом направлении, подчеркнув, что для экономической деятельности граждан в сельских общинах, правительство в ближайшее время создаст ряд возможностей.

В ходе встречи президент Республики ответил и на вопросы, волнующие присутствующих.

Затем Араик Арутюнян в сопровождении духовного пастыря Мартакерта иерея Ованеса Ованнисяна посетил находящуюся на стадии реконструкции церковь Мартакерта Сурб Ованес Карапет, на месте ознакомился с осуществляемыми строительными работами и обещал, что для завершения строительных работ в кратчайшие сроки государство окажет соответствующее содействие.


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