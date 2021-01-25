Армен Григорян поздравил Джейка Салливана с назначением

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян направил поздравительное послание Джейку Салливану в связи с его назначением на пост советника президента США по национальной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Совета безопасности Армении.

В послании, в частности, говорится:

“Уважаемый господин Салливан!

Прошу принять мои теплые поздравления в связи с Вашим назначением на пост советника президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности.

Уверен, что Ваши знания и опыт существенно будут способствовать продвижению повестки национальной безопасности и внешней политики США.

Армения придает большое значение своим двусторонним отношениям с Соединенными Штатами Америки, основанным на демократии, защите прав человека и верховенстве закона. Мы также высоко ценим и роль США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта и окончательного решения статуса Нагорного Карабаха. Уверен, что усилия США смогут иметь плодотворное значение в деле установления всеобщей стабильности и безопасности в регионе.

Надеюсь в ближайшем будущем встретиться с Вами, чтобы обсудить армяно-американское партнерство, чтобы сделать его более полным и всеобъемлющим”.