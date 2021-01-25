Дивиденды в сфере связи в Армении снизились на 3,4%

Дивиденды в сфере связи в Армении с января по ноябрь 2020 года составили 129 млрд 753,6 млн драмов (более чем 266 млн 823,5 долларов США), по сравнению с тем же периодом прошлого года сократились на 3,4%.

Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, объем дивидендов, полученных от создания и трансляции радиопрограмм, по сравнению с первыми одиннадцатью месяцами 2019 года снизился на 7,4%, достигнув 2 млрд 139,8 млн драмов, дивиденды в сфере создания и трансляции телепрограмм снизились на 9,7%, составила 9 млрд 776,2 млн драмов, а в сфере телекоммуникаций - на 2,7% , составив 117 млрд 837,6 млн драмов.