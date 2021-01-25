Армения - вторая в ЕАЭС по снижению оборота розничной торговли

Оборот розничной торговли в Армении в текущих ценах и по среднему курсу армянского драма к доллару США, рассчитанному Центральным банком Армении, С января по ноябрь 2020 года составил 2 млрд 409,4 долларов США, по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 16,6%. Об этом «Арменпресс» стало известно с сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ЕЭК, общий оборот розничной торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за первые одиннадцать месяцев прошлого года составил 468 млрд 306,4 млн долларов США и снизился на 4,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

При этом с января по ноябрь 2020 года оборот розничной торговли Беларуси составил 19 млрд 562,2 млн долларов США (по текущим ценам и средневзвешенному курсу национальной валюты по отношению к доллару США) и вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,0%.

В Казахстане, Кыргызстане и в России объем розничного товарооборота рассчитывался по текущим ценам и по среднему курсу национальных валют к доллару США, рассчитанному Центральными (Национальными) банками. Так, в Казахстане он за первые одиннадцать месяцев 2020 года составил 24 млрд 504,1 млн долларов США и снизился на 5,0%, в Киргизии эти показатели составили соответственно 3 млрд 609,6 млн долларов США и 17,4% снижение, а в России - 418 млрд 221,1 млн долларов США и 4,1% снижение.