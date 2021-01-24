В  ряде населенных пунктов Араратской области отключат подачу воды

В связи с аварией на водопроводе Гарни-Арарат с 14:00 часов 24 января по 23:00часа 25 января н будет прекращена подача воды в городах и селах Арарат, Арташат, Абовян, Аревшат, Араксаван, Азатаван, Айгезард, Айгестан, Айгепат, Аралез, Арарат, Бюраван, Баграмян, Беркануш, Бердик, Бурастан, Гетазат, Гинневет, Двин, Далар, Ерасх, Ланджазат, Овташен, Хнаберд, Мхчян, Мргавет, Масис, Мргаван, Мргануш, Ншаван, Норашен, Нор Уги, Нор Кянк, Шаумян, Востан, Воскетап, Ванашен, Верин Арташат, Верин Двин, Дегдзут, Вардашен, Таперакан, Сисаван, Покр Веди, Кахцрашен.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе компании Veolia Water.

«Компания приносит извинения потребителям за неудобства и заранее благодарит их за понимание», - говорится в сообщении.