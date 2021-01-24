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В Федерации гимнастики Армении  новый президент

В Федерации гимнастики Армении  новый президент

В Федерации гимнастики Армении новый президент.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФГА.  

Президентом Федерации гимнастики Армении избран Гагик Ваноян. Трехкратный олимпийский чемпион Альберт Азарян избран почетным президентом федерации. Легендарный гимнаст поздравил новоизбранного президента и пожелал успехов в его ответственной работе. Гагик Ваноян заверил, что с этой  профессиональной командой будет делать все возможное для развития спорта.

 

 


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