«Мед Фоксис» обыграл «Эребуни». Баскетбольная лига А
16:34, 24 Январь, 2021
В очередном туре регулярного чемпионата Армении по баскетболу «Мед Фоксис» встретился с «Эребуни».
Как передает Арменпресс, об этом сообщает федерация.
В игре с «Эребуни» хозяева поля, баскетболисты «Мед Фоксис», с преимуществом в 20 очков обыграли соперника со счетом 98-78, оставшись на втором месте в Лиге А. «Лестер Антуан» набрал 26 очков, а Аркадий Мкртчян 8 раз завладел отскочившим мячом метров и сделал результативную передачу.
Лидер лиги - «Ваагни Сити».
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