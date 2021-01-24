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«Мед Фоксис» обыграл  «Эребуни». Баскетбольная лига А

«Мед Фоксис» обыграл  «Эребуни». Баскетбольная лига А

В очередном туре регулярного чемпионата Армении по баскетболу «Мед Фоксис» встретился с «Эребуни».

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает федерация.

В игре с «Эребуни» хозяева поля, баскетболисты «Мед Фоксис», с преимуществом в 20 очков обыграли соперника со счетом 98-78, оставшись на втором месте в Лиге А. «Лестер Антуан» набрал 26 очков, а Аркадий Мкртчян   8 раз завладел отскочившим мячом  метров и сделал результативную передачу.

Лидер лиги - «Ваагни Сити».

 


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