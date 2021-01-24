«Мед Фоксис» обыграл  «Эребуни». Баскетбольная лига А

В очередном туре регулярного чемпионата Армении по баскетболу «Мед Фоксис» встретился с «Эребуни».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает федерация.

В игре с «Эребуни» хозяева поля, баскетболисты «Мед Фоксис», с преимуществом в 20 очков обыграли соперника со счетом 98-78, оставшись на втором месте в Лиге А. «Лестер Антуан» набрал 26 очков, а Аркадий Мкртчян 8 раз завладел отскочившим мячом метров и сделал результативную передачу.

Лидер лиги - «Ваагни Сити».