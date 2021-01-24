Министр экономики  Армении и его иранский коллега подписали меморандум

23 января делегация во главе с министром экономики Республики Армения Вааном Керобяном встретилась с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Алирезой Размхоссейни и председателем Центрального банка Исламской Республики Иран Абдолнасером Хеммати.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, по итогам встречи министра экономики Республики Армения и министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран был подписан меморандум.

С иранской стороны во встречах принял участие широкий круг представителей государственных органов и экономики.

В ходе обсуждений были затронуты многочисленные вопросы двусторонних экономических отношений, а также отдельные программные предложения.

Армянская делегация также посетила производственный комплекс Mammut и фармацевтическую компанию Cinnagen.