Время в Ереване: 11:07:36,   24 Январь

Министр экономики  Армении и его иранский коллега подписали меморандум

Министр экономики  Армении и его иранский коллега подписали меморандум

23 января делегация во главе с министром экономики Республики Армения Вааном Керобяном встретилась с министром промышленности, рудников и торговли   Исламской Республики Иран Алирезой Размхоссейни и председателем Центрального банка Исламской Республики Иран  Абдолнасером Хеммати.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  по итогам встречи министра экономики Республики Армения и министра промышленности, рудников и торговли Исламской  Республики Иран был подписан меморандум.

С иранской стороны во встречах принял  участие широкий круг  представителей государственных органов и экономики.

В ходе обсуждений были затронуты многочисленные вопросы двусторонних экономических отношений, а также отдельные программные предложения.

Армянская делегация также посетила производственный комплекс Mammut и фармацевтическую компанию Cinnagen.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации