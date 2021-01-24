Водитель автомобиля, упавшего с моста 4-метровой высоты,  доставлен в больницу

24 января в 02:05 часов в Котайкский региональный отдел Национального центра кризисного Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на участке Чаренцаван-Фонтан произошло ДТП — машина упала с моста.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что на 31-м км участка Ереван-Севан трассы М-4 автомобиль марки Mercedes C180 (водитель: Д.Г., 1989 г.р.) съехал с проезжей части, столкнулся с ограждением и упал с моста. (высота около 4 м).

До прибытия спасателей на место происшествия местными силами водителя вытащили из машины и госпитализировали в больничный комплекс №1 «Гераци», где врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.