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Водитель автомобиля, упавшего с моста 4-метровой высоты,  доставлен в больницу


24 января в 02:05 часов  в Котайкский региональный отдел   Национального  центра кризисного Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал  о том, что на участке  Чаренцаван-Фонтан произошло ДТП — машина упала с моста.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что на 31-м км участка Ереван-Севан трассы М-4 автомобиль марки Mercedes C180 (водитель: Д.Г., 1989 г.р.) съехал с проезжей части, столкнулся с ограждением  и упал с моста. (высота около 4 м).

До прибытия спасателей на место происшествия местными силами водителя вытащили из машины и госпитализировали в больничный комплекс №1 «Гераци», где врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу  газа.


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