В Армении  воздух прогреется на  5-15 градусов

Днем 24 января, 25-28 января на территории Республики Армения ожидается погода без осадков. 29 января на территории республики ожидается снег.

Ветер северо-западный, 5-8 метров в секунду.

26-28 января по всей территории республики температура воздуха постепенно повысится: ночью на 13-15 градусов, днем — на 5-7 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 24 января, 25-28 января осадков не ожидается. 29 января ожидается снег.