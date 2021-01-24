На  ереванской улице Арменакян сгорел автомобиль

24-го января в 01։33 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что вблизи АЗС на ереванской улице Арменакян горит автомобиль, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 01։50 часов, потушен в 02։00.

Сгорел автомобиль Volkswagen Golf (водитель К.Х.).