Время в Ереване: 11:07:36,   24 Январь

На  ереванской улице Арменакян сгорел автомобиль

На  ереванской улице Арменакян сгорел автомобиль

24-го января   в 01։33 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  вблизи АЗС на  ереванской улице Арменакян горит  автомобиль,  необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 01։50 часов, потушен в 02։00.

Сгорел автомобиль Volkswagen Golf (водитель К.Х.).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации