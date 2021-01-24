Ларс открыт для всех видов транспорта. С российской стороны скопилось более 1000 грузовиков
Дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.
Перевал Варденяц закрыт только для грузовых автомобилей с прицепом.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на участке Апаран-Арагац Арагацотнской области, на автодорогах Вайоцдзорской области, Ширакской области местами гололед.
О Ларсе
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. С российской стороны здесь скопилось более 1000 грузовиков.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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