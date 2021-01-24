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В 4 административных округах Еревана и в Араратской области предстоит  аварийное отключение воды

В 4 административных округах Еревана и в Араратской области предстоит  аварийное отключение воды

В связи с проведением аварийных работ на водопроводе Гарни-Ереван с 10.00 часов  25 января по 10.00часов  26 января в 4 административных районах Еревана и в Араратской области  будет проведено аварийное отключение воды.

Об этом  Арменпресс  сообщили в пресс-службе   компании  Veolia Water.

 «Будет прекращена подача воды в следующие районы.

- административный район Нубарашен — полностью,

- административный район Эребуни, за исключением  улицы Арин-Берд с переулками, проспекта Арцаха и Сари Таг,

- административный район Кентрон: улицы Островского, Цатуряна, Заваряна  с переулками, №№ 1, 4/2, 17 по ул. Алека Манукяна, №№ 1-40 по ул. Нар-Дос, №№ 1-15 по ул. Кристофора, №№ 1-15 по ул. Цхахотагорцнера, №№ 28-231 по улице Хоренаци и №№ 12-80 и 3-й тупик, №№ 12-80 по улице Тиграна Меца и переулок, здания  Управления полиции Еревана, Службы национальной безопасности, административные здания Ереванского государственного университета,

- административный район Шенгавит: проспект Аршакуняц, улицы и переулки Г. Нжде, Шаамиряна, Фрунзе, С. Саргсяна, 9 мая, Мхчяна, Котовского, Мусаеляна, Патканяна, Мадояна, Одессы, Раздана, Смбата Зоравара, Гарибджаняна, Егбайрутян, Манташяна, Манандяна, Шевченко, Низами, Масиса, переулки 1, 10 и 5-й Верин Шенгавит, улица Арин-Берд, №№ 1-21 по ул. Чехова, №№ 41-80 по ул. Багратуняц, садовые районы Неркин Шенгавит, Норагавит и Нор Харберд.

В остальных частях административного района Шенгавит будет отключено водоснабжение выше 2 этажей.

- Араратская область: села Барцрашен, Дитак, Джрашен, Нор Харберд и пользователи,  к которым вода поступает  напрямую от водопровода.

Компания приносит извинения потребителям за неудобства и и заранее благодарит за понимание», - говорится в сообщении «Веолия джур».


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