Президент Арцаха Араик Арутюнян принял группу врачей-экспертов из Армении

24 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял группу врачей-экспертов, прибывших из Армении по приглашению министра здравоохранения Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, представляя результаты состоявшихся в ходе визита профессиональных дискуссий, возглавляющий делегацию доктор Арамаис Галумян отметил, что они были очень полезны с точки зрения создания и развития связей и механизмов сотрудничества. По словам Галумяна, в эффективном решении существующих проблем системы здравоохранения Арцаха будут участвовать многие ведущие специалисты системы здравоохранения Республики Армения, вошедшие в состав созданного с этой целью экспертного совета.

Президент Арутюнян счел предоставление качественных медицинских услуг в Арцахе жизненно важной задачей, отметив, что правительство и впредь будет прилагать максимум усилий в этом направлении. Он поблагодарил ведущих специалистов отрасли за их готовность и поддержку, подчеркнув их самоотверженный вклад, особенно во время войны.

На встрече также присутствовали руководитель администрации президента Арцаха Артак Бегларян и министр здравоохранения Микаэл Айриян.