Время в Ереване: 11:07:36,   24 Январь

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял группу врачей-экспертов из Армении

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял группу врачей-экспертов из Армении

24 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял группу врачей-экспертов, прибывших  из Армении по приглашению министра здравоохранения Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,  представляя результаты состоявшихся в ходе визита профессиональных дискуссий, возглавляющий делегацию доктор Арамаис Галумян  отметил, что они были  очень полезны с точки зрения создания и развития связей и механизмов сотрудничества. По словам Галумяна, в эффективном решении существующих проблем системы здравоохранения Арцаха будут участвовать многие ведущие специалисты системы здравоохранения Республики Армения, вошедшие в состав созданного с этой целью экспертного совета.

Президент Арутюнян счел предоставление качественных медицинских услуг в Арцахе жизненно важной задачей, отметив, что правительство и впредь будет прилагать максимум усилий в этом направлении. Он поблагодарил ведущих специалистов отрасли за их готовность и поддержку, подчеркнув их самоотверженный вклад, особенно во время войны.

 На встрече также присутствовали руководитель администрации президента Арцаха Артак Бегларян и министр здравоохранения Микаэл Айриян.

 

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации