В трех областях Армении местами гололед. С российской стороны в  Ларсе  скопилось 760 грузовиков

Дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.

Перевал Варденяц закрыт только для грузовых автомобилей с прицепом.

На участке Апаран-Арагац Арагацотнской области, на автодорогах Вайоцдзорской области, Ширакской области местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта только для большегрузов. С российской стороны здесь скопилось 760 грузовиков.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.