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В трех областях Армении местами гололед. С российской стороны в  Ларсе  скопилось 760 грузовиков

В трех областях Армении местами гололед. С российской стороны в  Ларсе  скопилось 760 грузовиков

Дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области,  закрыты.

Перевал Варденяц закрыт только для грузовых автомобилей с прицепом.

На участке Апаран-Арагац Арагацотнской области, на  автодорогах Вайоцдзорской области, Ширакской области местами гололед.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта только для  большегрузов. С российской стороны здесь скопилось  760 грузовиков.

Согласно информации, полученной  из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 

 


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