Эти футбольные матчи состоятся сегодня
В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи очередного тура.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.
: Италия. Серия А
«Ювентус» - «Болонья» - 15:30
«Дженоа» - «Кальяри» - 18:00
«Верона» - «Наполи» - 18:00
«Лацио» - «Сассуоло» - 21:00
«Парма» - «Сампдория» - 23:45
Германия. Бундеслига
«Шальке» - «Бавария» - 18:30
«Хоффенхайм» - «Кельн» - 21:00
Англия. Розыгрыш Кубка
«Челси» - «Лутон» - 16:00
«Брентфорд» - «Лестер Сити» - 18:30
«Фулхэм» - «Бернли» - 18:30
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 21:00
«Эвертон» - «Шеффилд Уэнсдей» - 00:00
Испания. Ла Лига
«Осасуна» - «Гранада» - 17:00
«Эльче» - «Барселона» - 19:15
«Селта» - «Эйбар» - 21:30
«Атлетико» - «Валенсия» - 00:00
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