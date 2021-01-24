Эти футбольные матчи состоятся сегодня

В ряде чемпионатов Европы по футболу состоятся матчи очередного тура.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании.

: Италия. Серия А

«Ювентус» - «Болонья» - 15:30

«Дженоа» - «Кальяри» - 18:00

«Верона» - «Наполи» - 18:00

«Лацио» - «Сассуоло» - 21:00

«Парма» - «Сампдория» - 23:45

Германия. Бундеслига

«Шальке» - «Бавария» - 18:30

«Хоффенхайм» - «Кельн» - 21:00

Англия. Розыгрыш Кубка

«Челси» - «Лутон» - 16:00

«Брентфорд» - «Лестер Сити» - 18:30

«Фулхэм» - «Бернли» - 18:30

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 21:00

«Эвертон» - «Шеффилд Уэнсдей» - 00:00

Испания. Ла Лига

«Осасуна» - «Гранада» - 17:00

«Эльче» - «Барселона» - 19:15

«Селта» - «Эйбар» - 21:30

«Атлетико» - «Валенсия» - 00:00