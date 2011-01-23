Анонс мероприятий на 25 января
17:30, Январь 23, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 11:00 По траектории истории
- 10:12 Эти футбольные матчи состоятся сегодня
- 23.01-17:30 Анонс мероприятий на 25 января
- 23.01-17:17 У ФК «Арарат-Армения» новый защитник
- 23.01-17:17 Умер известный телеведущий Ларри Кинг
- 23.01-16:59 В разных городах России задержаны 863 протестующих
- 23.01-16:43 Штаб Дональда Трампа платил деньги организаторам акции протеста перед Капитолием. Bloomberg
- 23.01-16:21 В сенате США 8 февраля начнется процесс импичмента Трампу
- 23.01-16:04 Военнослужащий из Донецка погиб от взрыва мины, выпущенной украинским БПЛА
- 23.01-15:03 В разных городах РФ задерживают сторонников Навального
- 23.01-14:48 Давид Бабаян встретился с Заре Синаняном
- 23.01-14:41 Рейсом Москва-Ереван в Армению доставлен разыскиваемый за ограбление
- 23.01-14:20 В Лионе хирург-армянин руководил первой в мире операцией по пересадке двух целых рук – с плечами
- 23.01-14:14 Разыскиваемого правоохранительными органами Греции нашли в Армении - в селе Одзун
- 23.01-14:12 Минздрав считает ситуацию с эпидемией коронавируса в Армении стабильной
- 23.01-13:51 В Физулинском районе обнаружены останки 5 военнослужащих
- 23.01-13:20 Температура воздуха в республике повысится на 7-10 градусов
- 23.01-13:18 В общинах Арцаха Спитакашен, Айгестан и Хнацах будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы
- 23.01-13:02 COVID-19: число инфицированных в мире составляет более 98 миллионов человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 23.01-12:59 50 тысяч 521 человек вернулся в Арцах. Минобороны РФ
- 23.01-12:53 Араик Арутюнян принял делегацию во главе с Заре Синаняном
- 23.01-12:41 В автокатастрофе в Гюмри погиб российский военнослужащий
- 23.01-12:01 Кандидат на пост госсекретаря США подтвердил обещание Байдена относительно Геноцида армян
- 23.01-11:55 Армия обороны опубликовала имена погибших военнослужащих
- 23.01-11:29 "Айастани Анрапетутюн". США активизируют участие в арцахском вопросе
21:15, 21.01.2021
Просмотрели 2347 раз Европарламент принял две резолюции по Карабаху и осудил вмешательство Турции
16:33, 18.01.2021
Просмотрели 1168 раз Связь Армении с Карабахом никто и никогда не отрицал: ответ Лаврова азербайджанскому журналисту
18:14, 17.01.2021
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13:50, 17.01.2021
Просмотрели 853 раз В Армении похолодает на 17-20 градусов, ожидается, туман и гололед
20:06, 18.01.2021
Просмотрели 829 раз Офис вице-премьера Авиняна разъяснил отказ от публикации количества пленных