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У ФК «Арарат-Армения» новый защитник

У ФК «Арарат-Армения» новый защитник

Двукратный чемпион чемпионата Армении по футболу «Арарат-Армения» укрепляет оборону.

Как передает  Арменпресс,   пресс-служба команды сообщает, что в клуб перешел 24-летний защитник Хосе Хуниор Хулио Буэно.

Хосе ранее играл за аргентинские клубы «Дефенсорес» и «Химнасия».

До переезда в «Арарат-Армения» он был футболистом колумбийского «ОнсеКальдес». 

Лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу являются команды  «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. «Ноа» занимает 16-е место в таблице (16 очков), у «Урарту» - 15 очков, у «Вана» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» (по 5 очков).


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