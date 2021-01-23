У ФК «Арарат-Армения» новый защитник

Двукратный чемпион чемпионата Армении по футболу «Арарат-Армения» укрепляет оборону.

Как передает Арменпресс, пресс-служба команды сообщает, что в клуб перешел 24-летний защитник Хосе Хуниор Хулио Буэно.

Хосе ранее играл за аргентинские клубы «Дефенсорес» и «Химнасия».

До переезда в «Арарат-Армения» он был футболистом колумбийского «ОнсеКальдес».

Лидерами турнирной таблицы Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу являются команды «Арарат», «Алашкерт» и «Арарат-Армения». У клубов по 18 очков. У «Лори» 17 очков. «Ноа» занимает 16-е место в таблице (16 очков), у «Урарту» - 15 очков, у «Вана» - 10 очков. Замыкают турнирную таблицу «Пюник» и «Ширак» (по 5 очков).