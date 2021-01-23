Умер известный телекомментатор Ларри Кинг

Известный американский телекомментатор Ларри Кинг скончался на 87-м году жизни.

Как передает Арменпресс, эта информация опубликована на официальной странице Ларри Кинга в Twitter.

Ларри Кинг за свою карьеру получил множество наград.

Он стал известнвм благодаря работе на CNN с 1985-2010 гг. Кинг брал интервью у знаменитостей, политиков, бизнесменов и других знаменитостей в ток-шоу Larry King Live.

С июля 2012 года он ведущим Larry King Now на Hulu и на телеканале RT America.