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Умер известный телекомментатор Ларри Кинг

Умер известный телекомментатор Ларри Кинг

Известный американский телекомментатор Ларри Кинг скончался на 87-м году жизни. 

Как передает  Арменпресс, эта информация опубликована на официальной странице Ларри Кинга в Twitter.

Ларри Кинг за свою карьеру получил множество наград.

Он стал известнвм  благодаря работе на CNN с 1985-2010 гг.   Кинг брал интервью у знаменитостей, политиков, бизнесменов и других знаменитостей в  ток-шоу Larry King Live.

С июля 2012 года он ведущим   Larry King Now  на Hulu и на телеканале RT America.


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