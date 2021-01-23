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Штаб Дональда Трампа платил деньги организаторам акции протеста перед Капитолием. Bloomberg

Штаб Дональда Трампа платил деньги организаторам акции протеста перед Капитолием. Bloomberg

Офис бывшего президента США Дональда Трампа выплатил деньги частным лицам и организациям, которые провели протесты 6 января перед Капитолием. 

Как сообщает Арменпресс, информационному агентству Bloomberg стало известно, что штаб-квартира бывшего президента США Дональда Трампа выплатила физическим лицам и организациям более 2,7 миллиона долларов за организацию акций протеста, которые впоследствии привели к столкновениям в Капитолии. 

Племянница бывшего главы администрации Белого дома Мика Малвена Мэгги Малвейн - одна из тех, кто 23 ноября получил 138 долларов от администрации Трампа.

Компания Event Strategy стала одним из крупнейших получателей 1,7 миллиона долларов Трампа, а руководители компании  Джастин Капрал и Тим Оуэнс, согласно отчетам, были среди лидеров протестов 6 января.


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