Штаб Дональда Трампа платил деньги организаторам акции протеста перед Капитолием. Bloomberg

Офис бывшего президента США Дональда Трампа выплатил деньги частным лицам и организациям, которые провели протесты 6 января перед Капитолием.

Как сообщает Арменпресс, информационному агентству Bloomberg стало известно, что штаб-квартира бывшего президента США Дональда Трампа выплатила физическим лицам и организациям более 2,7 миллиона долларов за организацию акций протеста, которые впоследствии привели к столкновениям в Капитолии.

Племянница бывшего главы администрации Белого дома Мика Малвена Мэгги Малвейн - одна из тех, кто 23 ноября получил 138 долларов от администрации Трампа.

Компания Event Strategy стала одним из крупнейших получателей 1,7 миллиона долларов Трампа, а руководители компании Джастин Капрал и Тим Оуэнс, согласно отчетам, были среди лидеров протестов 6 января.