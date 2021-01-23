В разных городах РФ задерживают сторонников Навального

Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального были арестованы в Москве за попытку проведения несанкционированной акции протеста.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Interfax, уже задержан координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов.

Министерство внутренних дел России предупредило, что любые провокации в отношении служащих правоохранительных органов и невыполнении их законных требований будут тщательно расследоваться.

Ранее сообщалось, что сторонники Алексея Навального устроили несанкционированный митинг на Дальнем Востоке. Акции протеста прошли в Хабаровске, Владивостоке, Чите, Улан Удэ и других городах. Сообщается, что десятки людей были арестованы.

Штабы Навального созвали 23 января митинги в поддержку арестованного политического деятеля. Подобные действия не санкционировались ни в одном из этих городов. Российские правоохранители продолжают задерживать участников протестных акций.