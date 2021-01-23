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Давид Бабаян встретился с Заре Синаняном

Давид Бабаян встретился с Заре Синаняном

23 января министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян встретился с Главным комиссаром РА по делам диаспоры Заре Синаняном. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Арцах.

Стороны отметили важность активизации усилий по дальнейшему укреплению сотрудничества Родина-Диаспора и обсудили совместные шаги двух ведомств в этом направлении.

Обе стороны обсудили место и роль Арцаха в жизни всего армянства. Состоялся обмен вопросами, касающимися реализации гуманитарных программ в Арцахе с привлечением потенциала Диаспоры.


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