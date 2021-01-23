Разыскиваемого правоохранительными органами Греции нашли в Армении - в селе Одзун

57-летнего Санасара Г., разыскиваемого Интерполом Греции, обнаружили в одном из домов в селе Одзун и подвергли приводу.

Как передает Арменпресс, полиция Республики Армения сообщает, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Туманянского отделения полиции 22 января в одном из домов в селе Одзун был обнаружен 57-летний Санасар Г., разыскиваемый Интерполом Греции.

Мерой пресечения выбран арест.

Об обнаружении преступника сообщили инициатору розыска.