Разыскиваемого правоохранительными органами Греции нашли в Армении - в селе Одзун
14:14, 23 Январь, 2021
57-летнего Санасара Г., разыскиваемого Интерполом Греции, обнаружили в одном из домов в селе Одзун и подвергли приводу.
Как передает Арменпресс, полиция Республики Армения сообщает, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Туманянского отделения полиции 22 января в одном из домов в селе Одзун был обнаружен 57-летний Санасар Г., разыскиваемый Интерполом Греции.
Мерой пресечения выбран арест.
Об обнаружении преступника сообщили инициатору розыска.
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