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Разыскиваемого правоохранительными органами Греции нашли в Армении - в селе Одзун

Разыскиваемого правоохранительными органами Греции нашли в Армении - в селе Одзун

57-летнего Санасара Г., разыскиваемого Интерполом  Греции, обнаружили в одном  из домов в селе Одзун и подвергли приводу. 

 Как  передает Арменпресс, полиция Республики Армения  сообщает, что в результате  оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска Туманянского отделения полиции 22 января  в одном  из домов в селе Одзун был обнаружен 57-летний Санасар Г.,  разыскиваемый Интерполом  Греции.

Мерой пресечения выбран арест.

Об обнаружении преступника сообщили инициатору розыска.


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