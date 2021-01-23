В Лионе хирург-армянин руководил первой в мире операцией по пересадке двух целых рук – с плечами

В Лионе исландцу была сделана первая в мире трансплантация двух целых рук – вместе с плечами.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

Пациент потерял обе руки 23 года назад – в результате несчастного случая на работе. По словам врачей, мужчина хорошо поправляется после операции по трансплантации. Однако до сих пор неясно, насколько восстановится подвижность.

Главный хирург операции Арам Казарян в ходе пресс-конференции сказал: «Если он сможет восстановить способность сгибать локоть, это изменит его жизнь».

На поиск подходящего донора ушли годы, к подготовке операции было привлечено около 50 медработников.