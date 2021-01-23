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В Лионе хирург-армянин руководил первой в мире операцией по пересадке двух целых рук – с плечами

В Лионе хирург-армянин руководил первой в мире операцией по пересадке двух целых рук – с плечами

В Лионе   исландцу  была сделана первая в мире   трансплантация  двух целых рук – вместе с  плечами. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.

Пациент потерял обе руки 23 года назад – в результате несчастного случая на работе. По словам врачей, мужчина хорошо поправляется после операции по трансплантации. Однако до сих пор неясно, насколько восстановится подвижность. 

Главный хирург операции Арам Казарян в  ходе пресс-конференции сказал: «Если он сможет восстановить способность сгибать локоть, это изменит его жизнь». 

На поиск подходящего донора ушли годы, к подготовке операции было привлечено около 50 медработников.


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