Минздрав считает ситуацию с эпидемией коронавируса в Армении стабильной

Эпидемическая ситуация по COVID-19 в Армении в настоящее время стабильна.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило министерство здравоохранения Республики Армения.

«С целью снизить риск распространения инфекции, карантин на всей территории республики продлен еще на 6 месяцев. В то же время были сняты некоторые ограничения.

Чтобы поддерживать стабильную ситуацию и еще больше снизить риск распространения инфекции, необходимо и далее соблюдать правила противоэпидемической защиты.

Наша страна все еще ведет борьбу с коронавирусной болезнью, поэтому мы призываем быть бдительными, продолжать соблюдать простые противоэпидемические правила, то есть носить маску, держаться на расстоянии не менее 1,5 метров, следить за гигиеной рук.

Следуя этим правилам, мы сможем предотвратить распространение болезни и вернуться к нормальной жизни», - говорится в сообщении.