В Физулинском районе обнаружены останки 5 военнослужащих
13:51, 23 Январь, 2021
В результате поисковых операций на местах боевых действий были обнаружены тела 5 погибших военнослужащих.
Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.
«22 января в результате поисковых операций в Физулинском районе мы обнаружили тела 5 военнослужащих. Останки должны пройти судебно-медицинскую экспертизу для установления личности», - сказал Тадевосян.
В результате поисковых работ в целом обнаружены тела 1256 погибших военнослужащих и мирных жителей.
«Сегодня поиски продолжаются в районах Физули и Кашатаг, в направлении Талыш-Матагис», - сказал Тадевосян.
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