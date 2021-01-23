В Физулинском районе обнаружены останки 5 военнослужащих

В результате поисковых операций на местах боевых действий были обнаружены тела 5 погибших военнослужащих.

Об этом Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«22 января в результате поисковых операций в Физулинском районе мы обнаружили тела 5 военнослужащих. Останки должны пройти судебно-медицинскую экспертизу для установления личности», - сказал Тадевосян.

В результате поисковых работ в целом обнаружены тела 1256 погибших военнослужащих и мирных жителей.

«Сегодня поиски продолжаются в районах Физули и Кашатаг, в направлении Талыш-Матагис», - сказал Тадевосян.