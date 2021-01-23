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В Физулинском районе обнаружены останки 5 военнослужащих

В Физулинском районе обнаружены останки 5 военнослужащих

В результате поисковых операций на местах боевых действий были обнаружены тела 5 погибших военнослужащих. 

Об этом  Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян. 

«22 января в результате поисковых операций в Физулинском районе мы обнаружили тела 5 военнослужащих. Останки должны пройти судебно-медицинскую экспертизу для установления личности», - сказал Тадевосян.

В результате поисковых работ в целом  обнаружены тела 1256  погибших  военнослужащих и мирных жителей.

«Сегодня поиски продолжаются в районах Физули и Кашатаг, в направлении Талыш-Матагис», - сказал Тадевосян.


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