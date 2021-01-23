Время в Ереване: 11:07:36,   23 Январь

В общинах Арцаха Спитакашен, Айгестан и Хнацах будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

В общинах Арцаха Спитакашен, Айгестан и Хнацах будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

23 января  районы общин Спитакашен  Мартунинского района,  Хнацах и Айгестан Аскеранского района  будут очищены от неразорвавшихся боеприпасов и представляющих опасность боеприпасов. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха. 

«Звуки взрывов будут сильными. Услышав их, не поддавайтесь панике. Для получения дополнительной информации и разъяснений  можете позвонить в службу 911 Мартунинского и Аскеранского региональных отделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации