В общинах Арцаха Спитакашен, Айгестан и Хнацах будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

23 января районы общин Спитакашен Мартунинского района, Хнацах и Айгестан Аскеранского района будут очищены от неразорвавшихся боеприпасов и представляющих опасность боеприпасов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Звуки взрывов будут сильными. Услышав их, не поддавайтесь панике. Для получения дополнительной информации и разъяснений можете позвонить в службу 911 Мартунинского и Аскеранского региональных отделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», - говорится в сообщении.