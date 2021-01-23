COVID-19: число инфицированных в мире составляет более 98 миллионов человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 98 миллионов 802 тысячи.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число погибших превысило 2 миллиона 117 тысяч человек. Выздоровели более 71 миллиона человек.

В США, занимающем первое место по числу зараженных, зарегистрировано 25 миллионов 390 тысяч 042 подтвержденных случая заражения вирусом. Число погибших здесь - 424 тысяч 177 человек. По этому показателю США также занимают первое место в мире.

В Индии, находящейся на втором месте в общем показателе, число подтвержденных случаев заболевания достигло 10 миллионов 640 тысяч 544 человека, количество смертей - 153 тысячи 221 человек.

Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились 8 миллионов 755 тысяч 133 человека. В стране от инфекции умерло 215 299 человек.

В России, занимающей четвертое место по количеству инфицированных, 3 миллионов 698 тыс 273 случаев заражения. За последние сутки здесь зарегистрировано 20 921 новый случай. С момента вспышки коронавируса в России умер 68971 человек.

5-е место по общему количеству инфицированных занимает Великобритания, где количество подтвержденных случаев составляет 3 миллиона 583 тысячи 907, а количество смертей - 95 тысяч 981.

В первую десятку входят также Франция, Испания, Италия, Турция и Германия.

Иран лидирует среди стран нашего региона с общим числом инфицированных 1 360 852 человека и 57 225 случаями смерти. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 252 972 человека, 3038 человек умерли здесь с момента вспышки инфекции. Китай, страна происхождения инфекции, находится на 83-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 88 911, из которых 82 138 выздоровели. Число погибших - 4635.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных территорий стран превысило 218.