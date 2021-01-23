50 тысяч 521 человек вернулся в Арцах. Минобороны РФ

За один день в Арцах в сопровождении российских миротворцев и военной полиции вернулся 131 человек, которые ранее покинули свои дома из-за боевых действий.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

«Всего в Арцах вернулся 50 521 человек», - говорится в заявлении Минобороны.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.