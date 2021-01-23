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50 тысяч 521 человек вернулся в Арцах. Минобороны РФ

50 тысяч 521 человек вернулся в Арцах. Минобороны РФ

За один день в Арцах в сопровождении российских миротворцев и военной полиции вернулся 131 человек, которые ранее покинули свои дома из-за боевых действий. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России. 

«Всего в Арцах вернулся 50 521 человек», - говорится в заявлении Минобороны. 

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом  военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.


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