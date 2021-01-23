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Араик Арутюнян принял делегацию во главе с Заре Синаняном

Араик Арутюнян принял делегацию во главе с Заре Синаняном

23 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию во главе с Главным комиссаром по делам диаспоры аппарата премьер-министра Республики Армения  Заре Синаняном. 

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах. 

Обсужден ряд вопросов, касающихся отношений Родина-Диаспора, программы  жилищного строительства в Арцахе, проблемы граждан, оставшихся без жилья. Президент Арутюнян подчеркнул, что, зная о настроениях армянской диаспоры, обусловленных последствиями войны, в то же время он хотел бы обратить внимание всех на необходимость поддержки десятков тысяч арцахцев, которые хотят построить свое будущее на своей родине. Он подчеркнул, что только общеармянскими усилиями можно будет восстановить и развивать Арцах, и в этом смысле обязательным условием является совместная и согласованная работа триединства Армения-Арцах-Диаспора. 

В свою очередь Заре Синанян  отметил, что, как всегда, армяне Арцаха не одиноки, и для решения всех жизненно важных вопросов будет проведена соответствующая совместная работа.

На встрече присутствовали члены правительств Республики Армения,  Республики Арцах и другие официальные лица.


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