Араик Арутюнян принял делегацию во главе с Заре Синаняном

23 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию во главе с Главным комиссаром по делам диаспоры аппарата премьер-министра Республики Армения Заре Синаняном.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Обсужден ряд вопросов, касающихся отношений Родина-Диаспора, программы жилищного строительства в Арцахе, проблемы граждан, оставшихся без жилья. Президент Арутюнян подчеркнул, что, зная о настроениях армянской диаспоры, обусловленных последствиями войны, в то же время он хотел бы обратить внимание всех на необходимость поддержки десятков тысяч арцахцев, которые хотят построить свое будущее на своей родине. Он подчеркнул, что только общеармянскими усилиями можно будет восстановить и развивать Арцах, и в этом смысле обязательным условием является совместная и согласованная работа триединства Армения-Арцах-Диаспора.

В свою очередь Заре Синанян отметил, что, как всегда, армяне Арцаха не одиноки, и для решения всех жизненно важных вопросов будет проведена соответствующая совместная работа.

На встрече присутствовали члены правительств Республики Армения, Республики Арцах и другие официальные лица.