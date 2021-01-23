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В автокатастрофе в Гюмри погиб российский военнослужащий

В автокатастрофе в Гюмри погиб российский военнослужащий

Военнослужащий Гюмрийской российской военной базы  погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Гюмри. 

Как  передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

«Командование Гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами РА проводит расследование дорожно-транспортного происшествия в Гюмри с участием военнослужащего-контрактника российской военной базы», - сообщили в пресс-службе   Южного военного округа. 

В пресс-службе Южного военного округа РФ также сообщили, что согласно докладу, полученному с места происшествия, 23 января 2021 года  около 5:30 часов утра    находящийся в отпуске военнослужащий-контрактник потерял управление своего личного автомобиля и столкнулся с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом.

"В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте", - сказали в ЮВО.


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