В автокатастрофе в Гюмри погиб российский военнослужащий

Военнослужащий Гюмрийской российской военной базы погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Гюмри.

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

«Командование Гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами РА проводит расследование дорожно-транспортного происшествия в Гюмри с участием военнослужащего-контрактника российской военной базы», - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В пресс-службе Южного военного округа РФ также сообщили, что согласно докладу, полученному с места происшествия, 23 января 2021 года около 5:30 часов утра находящийся в отпуске военнослужащий-контрактник потерял управление своего личного автомобиля и столкнулся с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом.

"В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте", - сказали в ЮВО.