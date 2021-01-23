Армия обороны опубликовала имена погибших военнослужащих
11:55, 23 Январь, 2021
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.
- Доброволец Ованнисян Артур Георгиевич, 1967 года рождения
- Резервист Коланджян Артем Саркисович, 1993 года рождения
- Григорян Меружан Арутюнович, 1996 года рождения
- Резервист Абраамян Гамлет Владикович, 1979 года рождения
- Мадатян Размик Алексанович, 2000 года рождения
- Хумарян Морис Гагикович, 2000 года рождения
- Овсепян Григор Араевич, 2000 года рождения
- Карапетян Тигран Григорьевич, 2002 года рождения
- Абгар Гегамович Назарян 2002 года рождения
- Испирян Борис Геворкович, 2000 года рождения
- Апресян Тигран Тадевосович, 2001 года рождения
- Киракосян Роман Айкович, 2001 года рождения
- Паносян Арсен Мнацаканович, 2001 года рождения
- Ованнисян Мелкон Тельманович, 2002 года рождения
- Мстоян Норайр Дхарович, 2001 года рождения
- Элоян Генрик Сергеевич, 2001 года рождения
- Петросян Сасун Сарибекович, 2001 года рождения
- Нерсисян Карен Давидович, 2002 года рождения
- Овакимян Каро Саркисович, 2000 года рождения
- Ованнисян Мартин Ованнесович, 2001 года рождения
- Степанян Альберт Гагикович, 2002 года рождения
- Арутюнян Айк Грантович, 2002 года рождения
- Самбатов Самвел Гришаевич, 2001 года рождения
- Галстян Армен Геворкович, 2001 года рождения
- Есаян Сурен Саркисович, 2002 года рождения
- Мурадян Овик Смбатович, 1993 года рождения
- Манукян Игорь Гамлетович, 1977 года рождения
- Дохоян Рудольф Юрикович, 1977 года рождения
- Маргарян Аракел Славаевич, 1988 года рождения
- Дадамян Роман Вагифович, 1982 года рождения
- Геворкян Ваган Айдинович, 1968 года рождения
- Каграманян Самвел Карленович, 1968 года рождения
- Арутюнян Арутюн Карленович, 1984 года рождения
- Бегларян Гарик Вачаганович, 1996 года рождения
- Резервист Ованнисян Менуа Арменович, 1986 года рождения
- Барсегян Марат Наириевич, 2002 года рождения
- Григорян Гриша Самвелович, 2002 года рождения
- Мкртчян Микаэл Рубенович, 2002 года рождения
- Овакимян Карен Юраевич, 2001 года рождения
- Казарян Самвел Артурович, 2000 года рождения
- Хачатрян Гавруш Джоникович, 2001 года рождения
- Сиреканян Людвиг Овакимович, 2001 года рождения
- Хачатрян Грач Норайрович, 2000 года рождения
- КарапетяРоберт Андраникович н, 2002 года рождения
- Авоян Давид Атикович, 2001 года рождения
- Мхитарян Саркис Самвелович, 2000 года рождения
- Вирабян Эрик Каджикович, 2000 года рождения
- Оганян Гор Гагикович, 2001 года рождения
- Рашоян Гарик Радикович, 2001 года рождения
- Гулбандян Гарик Гамлетович, 2001 года рождения
- Мкртчян Айк Мкртичевич, 2001 года рождения
- Меликсетян Ашот Артемович, 2001 года рождения
- Матевосян Давид Григорович, 2001 года рождения
- Мурадян Ашот Ованнесович, 2001 года рождения
- Казарян Айк Самвелович, 2000 года рождения
- Ованнисян Седрак Самвелович, 1993 года рождения
- Мхитарян Нарек Мхитарович, 1995 года рождения
- Гамбарян Тигран Сурикович, 1982 года рождения
- Акопян Айк Цолакович, 1997 года рождения
- Геворкян Давид Ашотович, 1980 года рождения
- Резервист Овсепян Нвер Меружанович, 1984 года
- Апян Ара Юрикович, 1983 года рождения
- Резервист Саркисян Паруйр Айкович, 1980 года рождения
- Резервист Тоноян Ваан Гарникович, 1988 года рождения
- Резервист Асатрян Артур Акопович, 1985 года рождения
- Доброволец Хачатрян Рафик Ишханович, 1988 года рождения
- Алексанян Хорен Грантович, 1985 года рождения
- Резервист Арутюнян Акоп Володяевич, 1979 года рождения
- Киракосян Геворк Давидович, 1996 года рождения
- Арзуманян Грачья Сейранович, 2001 года рождения
- Мкртчян Левон Варданович, 2001 года рождения
- Хачатрян Ваник Валерикович, 2000 года рождения.
Ранее, до публикации этих имен, Армия обороны Арцаха объявила имена 1860 погибших. Заместитель премьер-министра РА Тигран Авинян заявил в ходе вопросов правительству в парламенте, что по состоянию на 20 января найдено 3439 тел, из которых 766 тел еще не опознаны, то есть находятся в стадии ДНК-идентификации.
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