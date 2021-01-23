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Армия обороны опубликовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны опубликовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за   Родину. 

  1. Доброволец Ованнисян Артур Георгиевич, 1967 года рождения
  2. Резервист  Коланджян Артем Саркисович, 1993 года рождения
  3. Григорян Меружан Арутюнович, 1996 года рождения
  4. Резервист Абраамян Гамлет Владикович, 1979 года рождения
  5. Мадатян Размик Алексанович, 2000 года рождения 
  6. Хумарян Морис Гагикович, 2000 года рождения
  7. Овсепян Григор Араевич, 2000 года рождения
  8. Карапетян Тигран Григорьевич, 2002 года рождения
  9. Абгар Гегамович Назарян 2002 года рождения
  10. Испирян Борис Геворкович, 2000 года рождения
  11. Апресян Тигран Тадевосович, 2001 года рождения
  12. Киракосян Роман Айкович, 2001 года рождения
  13. Паносян Арсен Мнацаканович, 2001 года рождения
  14. Ованнисян Мелкон Тельманович, 2002 года рождения
  15. Мстоян Норайр Дхарович, 2001 года рождения
  16. Элоян Генрик Сергеевич, 2001 года рождения
  17. Петросян Сасун Сарибекович, 2001 года рождения
  18. Нерсисян Карен Давидович, 2002 года рождения
  19. Овакимян Каро Саркисович, 2000 года рождения
  20. Ованнисян Мартин Ованнесович, 2001 года рождения 
  21. Степанян Альберт Гагикович, 2002 года рождения
  22. Арутюнян Айк Грантович, 2002 года рождения
  23. Самбатов Самвел Гришаевич, 2001 года рождения
  24. Галстян Армен Геворкович, 2001 года рождения
  25. Есаян Сурен Саркисович, 2002 года рождения
  26. Мурадян Овик Смбатович, 1993 года рождения
  27. Манукян Игорь Гамлетович, 1977 года рождения
  28. Дохоян Рудольф Юрикович, 1977 года рождения
  29. Маргарян Аракел Славаевич, 1988 года рождения
  30. Дадамян Роман Вагифович, 1982 года рождения
  31. Геворкян Ваган Айдинович, 1968 года рождения
  32. Каграманян Самвел Карленович, 1968 года рождения
  33. Арутюнян Арутюн Карленович, 1984 года рождения
  34. Бегларян Гарик Вачаганович, 1996 года рождения 
  35. Резервист Ованнисян Менуа Арменович, 1986 года рождения
  36. Барсегян Марат Наириевич, 2002 года рождения
  37. Григорян Гриша Самвелович, 2002 года рождения
  38. Мкртчян Микаэл Рубенович, 2002 года рождения
  39. Овакимян Карен Юраевич, 2001 года рождения
  40. Казарян Самвел Артурович, 2000 года рождения
  41. Хачатрян Гавруш Джоникович, 2001 года рождения 
  42. Сиреканян Людвиг Овакимович, 2001 года рождения
  43. Хачатрян Грач Норайрович, 2000 года рождения
  44. КарапетяРоберт Андраникович н, 2002 года рождения
  45. Авоян Давид Атикович, 2001 года рождения
  46. Мхитарян Саркис Самвелович, 2000 года рождения
  47. Вирабян Эрик Каджикович, 2000 года рождения
  48. Оганян Гор Гагикович, 2001 года рождения
  49. Рашоян Гарик Радикович, 2001 года рождения
  50. Гулбандян Гарик Гамлетович, 2001 года рождения
  51. Мкртчян Айк Мкртичевич, 2001 года рождения
  52. Меликсетян Ашот Артемович, 2001 года рождения
  53. Матевосян Давид Григорович, 2001 года рождения 
  54. Мурадян Ашот Ованнесович, 2001 года рождения
  55. Казарян Айк Самвелович, 2000 года рождения
  56. Ованнисян Седрак Самвелович, 1993 года рождения
  57. Мхитарян Нарек Мхитарович, 1995 года рождения
  58. Гамбарян Тигран Сурикович, 1982 года рождения
  59. Акопян Айк Цолакович, 1997 года рождения
  60. Геворкян Давид Ашотович, 1980 года рождения
  61. Резервист Овсепян Нвер Меружанович, 1984 года     
  62. Апян Ара Юрикович, 1983 года рождения
  63. Резервист Саркисян Паруйр Айкович, 1980 года рождения
  64. Резервист Тоноян Ваан Гарникович, 1988 года рождения
  65. Резервист Асатрян Артур Акопович, 1985 года рождения
  66. Доброволец Хачатрян Рафик Ишханович, 1988 года рождения
  67. Алексанян Хорен Грантович, 1985 года рождения
  68. Резервист Арутюнян Акоп Володяевич, 1979 года рождения
  69. Киракосян Геворк Давидович, 1996 года рождения
  70. Арзуманян Грачья Сейранович, 2001 года рождения
  71. Мкртчян Левон Варданович, 2001 года рождения
  72. Хачатрян Ваник Валерикович, 2000 года рождения.

 

Ранее, до  публикации этих имен, Армия обороны Арцаха объявила имена 1860 погибших. Заместитель премьер-министра РА Тигран Авинян заявил   в ходе   вопросов   правительству в парламенте, что по состоянию на 20 января найдено 3439 тел, из которых 766 тел еще не опознаны, то есть находятся в стадии ДНК-идентификации.




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