Армия обороны опубликовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за Родину.

Доброволец Ованнисян Артур Георгиевич, 1967 года рождения Резервист Коланджян Артем Саркисович, 1993 года рождения Григорян Меружан Арутюнович, 1996 года рождения Резервист Абраамян Гамлет Владикович, 1979 года рождения Мадатян Размик Алексанович, 2000 года рождения Хумарян Морис Гагикович, 2000 года рождения Овсепян Григор Араевич, 2000 года рождения Карапетян Тигран Григорьевич, 2002 года рождения Абгар Гегамович Назарян 2002 года рождения Испирян Борис Геворкович, 2000 года рождения Апресян Тигран Тадевосович, 2001 года рождения Киракосян Роман Айкович, 2001 года рождения Паносян Арсен Мнацаканович, 2001 года рождения Ованнисян Мелкон Тельманович, 2002 года рождения Мстоян Норайр Дхарович, 2001 года рождения Элоян Генрик Сергеевич, 2001 года рождения Петросян Сасун Сарибекович, 2001 года рождения Нерсисян Карен Давидович, 2002 года рождения Овакимян Каро Саркисович, 2000 года рождения Ованнисян Мартин Ованнесович, 2001 года рождения Степанян Альберт Гагикович, 2002 года рождения Арутюнян Айк Грантович, 2002 года рождения Самбатов Самвел Гришаевич, 2001 года рождения Галстян Армен Геворкович, 2001 года рождения Есаян Сурен Саркисович, 2002 года рождения Мурадян Овик Смбатович, 1993 года рождения Манукян Игорь Гамлетович, 1977 года рождения Дохоян Рудольф Юрикович, 1977 года рождения Маргарян Аракел Славаевич, 1988 года рождения Дадамян Роман Вагифович, 1982 года рождения Геворкян Ваган Айдинович, 1968 года рождения Каграманян Самвел Карленович, 1968 года рождения Арутюнян Арутюн Карленович, 1984 года рождения Бегларян Гарик Вачаганович, 1996 года рождения Резервист Ованнисян Менуа Арменович, 1986 года рождения Барсегян Марат Наириевич, 2002 года рождения Григорян Гриша Самвелович, 2002 года рождения Мкртчян Микаэл Рубенович, 2002 года рождения Овакимян Карен Юраевич, 2001 года рождения Казарян Самвел Артурович, 2000 года рождения Хачатрян Гавруш Джоникович, 2001 года рождения Сиреканян Людвиг Овакимович, 2001 года рождения Хачатрян Грач Норайрович, 2000 года рождения КарапетяРоберт Андраникович н, 2002 года рождения Авоян Давид Атикович, 2001 года рождения Мхитарян Саркис Самвелович, 2000 года рождения Вирабян Эрик Каджикович, 2000 года рождения Оганян Гор Гагикович, 2001 года рождения Рашоян Гарик Радикович, 2001 года рождения Гулбандян Гарик Гамлетович, 2001 года рождения Мкртчян Айк Мкртичевич, 2001 года рождения Меликсетян Ашот Артемович, 2001 года рождения Матевосян Давид Григорович, 2001 года рождения Мурадян Ашот Ованнесович, 2001 года рождения Казарян Айк Самвелович, 2000 года рождения Ованнисян Седрак Самвелович, 1993 года рождения Мхитарян Нарек Мхитарович, 1995 года рождения Гамбарян Тигран Сурикович, 1982 года рождения Акопян Айк Цолакович, 1997 года рождения Геворкян Давид Ашотович, 1980 года рождения Резервист Овсепян Нвер Меружанович, 1984 года Апян Ара Юрикович, 1983 года рождения Резервист Саркисян Паруйр Айкович, 1980 года рождения Резервист Тоноян Ваан Гарникович, 1988 года рождения Резервист Асатрян Артур Акопович, 1985 года рождения Доброволец Хачатрян Рафик Ишханович, 1988 года рождения Алексанян Хорен Грантович, 1985 года рождения Резервист Арутюнян Акоп Володяевич, 1979 года рождения Киракосян Геворк Давидович, 1996 года рождения Арзуманян Грачья Сейранович, 2001 года рождения Мкртчян Левон Варданович, 2001 года рождения Хачатрян Ваник Валерикович, 2000 года рождения.

Ранее, до публикации этих имен, Армия обороны Арцаха объявила имена 1860 погибших. Заместитель премьер-министра РА Тигран Авинян заявил в ходе вопросов правительству в парламенте, что по состоянию на 20 января найдено 3439 тел, из которых 766 тел еще не опознаны, то есть находятся в стадии ДНК-идентификации.