COVID-19: в Армении подтверждено 198 новых случаев, выздоровели 276 человек

По состоянию на 11:00 часов 23 января, в Армении подтверждено 165 тыс 909 случаев заболевания коронавирусом: 154.535 человек выздоровели, 3.034 умерли.

Как передает Арменпресс, Минздрав Республики Армения сообщает, что фактически лечение от коронавируса получают 7 тысяч 593 пациента. Всего было проведено 634 812 тестов.

22 января было проведено 2166 тестов: подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 276 человек, зарегистрировано 4 случая смерти.

Было 3 случая смерти, когда пациенты болели COVID-19, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 747.