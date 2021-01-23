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COVID-19: в Армении подтверждено 198 новых случаев, выздоровели 276 человек

COVID-19: в Армении подтверждено 198 новых случаев, выздоровели 276 человек

По состоянию на 11:00 часов  23 января, в Армении подтверждено 165 тыс 909 случаев заболевания коронавирусом:  154.535 человек выздоровели, 3.034 умерли. 

Как  передает Арменпресс, Минздрав Республики Армения  сообщает, что фактически лечение от коронавируса получают 7 тысяч 593 пациента. Всего было проведено 634 812 тестов. 

22 января было проведено 2166 тестов:  подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 276 человек, зарегистрировано 4 случая смерти.

Было 3 случая смерти, когда пациенты  болели COVID-19, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 747.


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