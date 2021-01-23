Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспорта
МЧС сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.
Перевал Варденяц закрыт только для грузовых автомобилей с прицепом.
На участке Апаран-Арагац Арагацотнской области, на участке Сараван-«Зангер» Вайоцдзорской области, на трассе Ехегнадзор-Элпин, ведущей в город Джермук, и дорогах Сюникской области местами гололед.
О Ларсе
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспорта. С российской стороны здесь скопилось 760 грузовиков.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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