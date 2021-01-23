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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспорта

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспорта

МЧС сообщает, что в  Армении есть закрытые  автодороги. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области,  закрыты.

Перевал Варденяц закрыт только для грузовых автомобилей с прицепом.  

На участке Апаран-Арагац Арагацотнской области, на участке Сараван-«Зангер» Вайоцдзорской области, на трассе Ехегнадзор-Элпин, ведущей в город Джермук, и дорогах Сюникской области местами гололед.

О Ларсе 

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов  транспорта. С российской стороны здесь скопилось  760 грузовиков.
Согласно информации, полученной  из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок. 

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.



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