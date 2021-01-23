МЧС сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, закрыты.

Перевал Варденяц закрыт только для грузовых автомобилей с прицепом.

На участке Апаран-Арагац Арагацотнской области, на участке Сараван-«Зангер» Вайоцдзорской области, на трассе Ехегнадзор-Элпин, ведущей в город Джермук, и дорогах Сюникской области местами гололед.

О Ларсе

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспорта. С российской стороны здесь скопилось 760 грузовиков.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.